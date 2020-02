Smog in Veneto: l’allerta torna livello 0 “verde”

Si è abbassata in Veneto il livello di PM10 presente in atmosfera: lunedì aveva toccato il livello “rosso” in 3 province: lo rende noto Arpav, che ha diffuso il bollettino sulla qualità dell’aria.

Da domani su tutta la regione torna in vigore il livello 0 “Verde”, con le misure previste dall’accordo di bacino padano sull’inquinamento da PM10.