In gran parte del Veneto, domani l’inquinamento da polveri sottili determinerà un innalzamento del livello di allerta, che diventerà “rosso“: ad essere interessate per almeno 3 giorni, secondo le rilevazioni Arpa, saranno le province di Vicenza, Padova e Treviso. Nel resto della regione sarà in vigore il codice arancione con la sola eccezione delle aree montane a cominciare dal bellunese.