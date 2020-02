Spagna: Boeing Canada atterrato senza problemi a Madrid [FOTO LIVE]

E’ atterrato in emergenza, ma senza problemi, il Boeing 767 dell’Air Canada costretto nel pomeriggio a fare rientro sull’aeroporto di Madrid, da dove era decollato, subito dopo la partenza per un guasto tecnico. L’aereo che ha girato per ore sopra la capitale spagnola per consumare il carburante, aveva a bordo 130 passeggeri. Lo riportano i media spagnoli.