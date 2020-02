Spazio, obiettivo Luna e Marte: la NASA cerca nuovi astronauti

La NASA cerca nuovi astronauti “per esplorare la Luna e Marte“: dal 2 al 31 marzo l’Agenzia, lancia il bando per arruolare nuovi viaggiatori dello spazio.

“Stiamo cercando donne e uomini di talento per il nostro corpo astronauti“, ha spiegato Jim Bridenstine, l’amministratore capo della Nasa. I requisiti di base sono la cittadinanza statunitense e un master in una disciplina scientifica, le “materie Stem” (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Sono considerati requisiti validi anche avere frequentato due anni di un corso di dottorato, avere completato il percorso di studi in medicina, e concluso, entro giugno 2021, una scuola di pilota riconosciuta a livello nazionale, o avere all’attivo almeno mille ore di volo.

La NASA definisce i futuri astronauti “la generazione Artemide“, dal nome dell’ambizioso programma con cui l’Agenzia punta a un nuovo sbarco umano sulla Luna e alla realizzazione di una stazione orbitale intorno al nostro satellite, un trampolino di lancio per Marte.

“Entro il 2024, manderemo la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna,” ha detto Bridenstine.