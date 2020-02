Spazio: Parmitano pronto a rientrare, il 6 l’atterraggio

Dopo l’annuncio su Twitter dello stesso Luca Parmitano, è ormai questione di ‘ore’ il rientro a Terra dell’astronauta italiano dell’Esa. L’Esa conferma dal suo sito ufficiale che Luca rientrerà giovedì prossimo 6 febbraio a bordo di una Soyuz-MS13. A viaggiare con Luca saranno l’astronauta della Nasa Christina Koch ed il cosmonauta russo Alexander Skvortsov.

Le manovre di distacco dalla Iss inizieranno alle 03,00 ora italiana quando sarà chiuso il portello, il distacco della navetta dalla Stazione Spaziale Internazionale è previsto alle 06,49. Le fasi di atterraggio inizieranno alle 9,00 ora italiana mentre la Souyuz toccherà terra, nelle steppe del Kazakistan, alle 10,14 ora italiana.

“La corsa verso casa per Luca, Christina e Alexander è più breve del viaggio che dalla terra li ha portati nello spazio sulla Iss. Dopo sei mesi in orbita, e un anno intero per Christina, il rientro durerà meno di quattro ore in tutto dallo sganciamento all’atterraggio nella steppa del Kazakistan” spiega l’Agenzia Spaziale Europea.