Spazio: Rosetta e la cometa camaleonte

Rosetta, la sonda ESA lanciata per studiare la cometa 67/P durante il suo viaggio nel sistema solare interno ha permesso per la prima volta di osservare l’evoluzione di una cometa durante la sua fase attiva nelle vicinanze del Sole. La lunga durata della missione, da agosto 2014 a settembre 2016, ha consentito quindi allo strumento VIRTIS (Visible Infrared and Thermal Imaging Spectrometer), realizzato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’INAF (Principal Investigator Fabrizio Capaccioni) dalla Leonardo di Campi Bisenzio (Firenze) con il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), di seguire l’evoluzione delle proprietà del nucleo e della chioma della 67/P.

Percorrendo la sua orbita ellittica la cometa si è trovata in avvicinamento al Sole all’inizio della missione Rosetta, fino ad attraversare una linea immaginaria nota come “linea del ghiaccio” posta ad una distanza di circa tre volte quella Terra-Sole. Qualsiasi cosa all’interno della linea del ghiaccio viene riscaldata in modo sufficiente da trasformare il ghiaccio di acqua in vapore, innescando il processo di sublimazione.

Sempre di più le comete stanno attirando l’interesse dei ricercatori e questo anche grazie a Rosetta e i suoi risultati. “Il fatto che la sonda Rosetta abbia seguito la cometa 67/P durante il suo avvicinamento al Sole”, commenta Eleonora Ammannito ricercatrice delle Scienze Planetarie dell’Agenzia Spaziale Italiana, “ha permesso di fare misure estremamente innovative e l’interpretazione dei dati ottenuti sta chiarendo i fenomeni che avvengono nel nucleo della cometa in diversi punti della sua orbita. La nuova pubblicazione suggerisce la possibilità di un ciclo evolutivo per il ghiaccio di acqua presente nel nucleo della 67/p legato alla distanza Sole-cometa, ipotesi che potrebbe avere delle forti implicazioni nello studio dei meccanismi che permettono alle comete di trasportare materiale da una zona ad un’altra del Sistema Solare”.

Mentre Rosetta seguiva la 67/P attraverso la linea del ghiaccio, VIRTIS ha iniziato a registrare il cambiamento di colore che avveniva sulla superficie del nucleo della cometa e nella chioma intorno ad essa. Avvicinandosi al Sole, il riscaldamento è andato aumentando e il ghiaccio d’acqua presente al di sotto dello strato di polvere sul nucleo ha iniziato a sublimare, spingendo via anche granelli di polvere della superficie. Questo processo ha progressivamente esposto strati primordiali ricchi di ghiaccio incontaminato, che hanno fatto diventare agli occhi di VIRTIS il nucleo della cometa di colore più blu.