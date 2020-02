Spazio: Torino ospita lo “Space Adventure” [FOTO]

Sbarca a Torino “Space Adventure”, la mostra che sta emozionando il mondo – da Copenaghen a Tel Aviv, da Johannesburg a Varsavia – e che in 4 anni ha visto affluire quattro milioni di visitatori.

Lo spazio e le sue meraviglie raccontati con gli occhi (e gli oggetti) della NASA e dalla Città delle Stelle in Russia. Tute e navicelle spaziali, satelliti, razzi, modelli in scala, pietre lunari…

Quasi cento memorabilia originali sulle orme di astronauti, tecnici e scienziati. Un viaggio unico ed emozionante che racconta le incredibili conquiste dell’uomo nelle esplorazioni spaziali, dal sogno di Jules Verne ad oggi. Da quel fatidico luglio 1969, quando gli Stati Uniti compirono l’impresa, la gara per la conquista dello spazio, che per anni vide antagoniste USA e URSS, seppe poi trasformarsi nella collaborazione che nel luglio 1975 portò la capsula sovietica Sojuz ad agganciarsi in orbita a una navicella spaziale in un abbraccio di grande potenza simbolica. I frutti di queste nuove forme di collaborazioni non finiscono di stupirci e la stazione spaziale internazionale rappresenta forse uno dei più alti gradi di complessità e d’integrazione tecnologica e scientifica mai raggiunta, coinvolgendo molte nazioni, Italia compresa.

Sin dall’ingresso il visitatore è immerso in un’atmosfera unica ed il primo sguardo sullo spazio avviene dalla Stazione Spaziale Internazionale, la stessa dalla quale hanno scattato le loro fotografie Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Il percorso si snoda tra oggetti originali e fedeli riproduzioni, alla scoperta dello Shuttle e della sua plancia comandi, dello Sputnik, dei lanciatori della Nasa, fino ad arrivare ad ammirare l’enorme veicolo spaziale Orion e quindi la nuova, prossima generazione delle esplorazioni spaziali. Non mancano le curiosità, dal cibo degli astronauti alla cuccia del cane Laika, dalle tute spaziali ai piani di volo delle missioni Apollo.

La visita terminare nello Space Camp: centinaia di metriquadri di pura interattività dove, grazie ai simulatori, i visitatori potranno sperimentare le stesse sensazioni che provano astronauti e cosmonauti durante l’addestramento, dalla microgravità alla perdita dell’orientamento spaziale, oppure cimentarsi nell’atterraggio dello Space Shuttle al ritorno di una missione. Guidati dai Pilot si potrà provare l’emozione di guidare uno Shuttle, sperimentare l’assenza di gravità fluttuando nello spazio come se ci si trovasse su Marte o simulare la rotazione Multi-Axis a bordo di una navicella spaziale. Cosa si prova a camminare sulla luna? Scopritelo con 1/6 Gravity e infine simulate l’addestramento dei piloti con L’F18 Simulator Pilot.

Su prenotazione i bambini avranno la possibilità di partecipare ai laboratori educativi di Bricks 4 Kidz® per realizzare modelli in movimento legati all’esplorazione dello spazio con parti tecniche e motori Lego®. Space Adventure, in collaborazione con i tre student team del Politecnico di Torino, Icarus, Diana e CubeSat e con Bricks 4 Kidz®, propone inoltre un ricco programma di attività dedicato alle scuole (Info al link: https://www.space-adventure.it/scuole-e-workshop.)

A Torino, città già impegnata con uomini, centri ricerca e industrie dell’aerospazio, la mostra è realizzata da Extramusem divulgazione scientifica e dall’Associazione RADAR. “Space Adventure” è una produzione dell’US Space & Rocket Center, il museo della NASA di Huntsville-Alabama.