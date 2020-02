Sprechi alimentari, da Confesercenti arriva Bitgood: la piattaforma digitale anti spreco

Evitare che le eccedenze diventino spreco, usandole invece per alimentare un circolo virtuoso di solidarietà, tracciabile e certificata, conveniente per chi dona e sicuro per chi riceve.

È questo l’obiettivo di BitGood di Confesercenti, la prima piattaforma digitale anti-spreco che integra una tecnologia a registro distribuito per mettere in relazione in modo semplice e privo di rischi chi possiede delle eccedenze alimentari con le organizzazioni no profit che ne effettuano la ridistribuzione.

BitGood sarà presentata martedì 18 febbraio 2020 ore 11.30 presso la Sala Stampa Camera dei Deputati in Via della Missione, 4 a Roma.

Parteciperanno alla presentazione l’Onorevole Maria Chiara Gadda, capogruppo Italia Viva in Commissione Agricoltura alla Camera e promotrice della legge 166/2016 detta “antispreco”, Patrizia De Luise, Presidente nazionale di Confesercenti e il Vice Presidente di Anci Matteo Ricci.

Interverranno anche Fabio Massimo Pallottini, Presidente di Italmercati e Direttore Generale del Centro Agroalimentare Roma, che oltre ad avere sostenuto il progetto, è stato il primo ad annunciare di aver adottato la piattaforma BitGood per la gestione delle eccedenze, e Cristiano Nervegna, Direttore di DeepLab. A rappresentare il mondo no-profit, invece, Stefano Carmenati, Amministratore Generale della Comunità di Sant’Egidio, anch’essa presente sulla piattaforma promossa da Confesercenti.