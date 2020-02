Lo stato dell’ambiente in Europa e in Italia: il 26 febbraio la presentazione di 3 report ambientali

Alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e del Ministro dell’ambiente Sergio Costa e del Presidente dell’Ispra e del Snpa Stefano Laporta, si presenta in Italia (Roma, 26 febbraio 2020, Aula dei Gruppi Parlamentari) il SOER 2020 – State of the Environment Report dell’Agenzia europea dell’ambiente. La relazione quinquennale dell’Agenzia è una valutazione generale dello stato dell’ambiente in Europa, per sostenere la governance e informare i cittadini. Come tutte le relazioni dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, il Rapporto si basa sul lavoro della Rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). All’interno della EEA l’Italia è rappresentata da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dal Ministero dell’Ambiente.

Insieme al SOER 2020, vengono presentati anche l’Annuario dei dati ambientali 2019 e il Rapporto Ambiente – SNPA. Grazie ad una banca dati di oltre 300 indicatori, l’Annuario è la più completa pubblicazione scientifica di dati statistici e informazioni sull’ambiente realizzata dall’Ispra in collaborazione con le Agenzie ambientali Arpa/Appa. Ad arricchire il quadro nazionale, da alcuni anni c’è anche un nuovo report: è il Rapporto Ambiente – SNPA. Nato nell’ambito del Sistema nazionale protezione ambiente, oltre ad offrire una selezione di dati raccolti dalle Agenzie, presenta una serie di focus su specifiche attività di tutela del territorio e dei cittadini realizzate nelle diverse regioni italiane.