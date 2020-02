Successo per il lancio di Solar Orbiter: la missione ESA affronterà il Sole da vicino e aiuterà a comprendere il Meteo Spaziale

Segnali dal veicolo spaziale sono stati ricevuti dalla stazione di terra di New Norcia alle 06:00, dopo la separazione del lanciatore dallo stadio superiore in orbita bassa terrestre.

“Come umani, siamo sempre stati a conoscenza dell’importanza del Sole per la vita sulla Terra, osservandolo e indagando come funziona nel dettaglio, ma sappiamo anche da tempo che ha il potenziale per disturbare la vita di tutti i giorni nel caso ci trovassimo sulla linea di tiro di una potente tempesta solare” commenta Günther Hasinger, Direttore di Scienza dell’ESA. “Entro la fine della missione Solar Orbiter, sapremo di più sulla forza nascosta responsabile del comportamento mutevole del Sole e della sua influenza sul nostro pianeta che mai prima”.

Indagherà inoltre su come l’intensa radiazione e le particelle energetiche che vengono espulse dal Sole e trasportate dal vento solare attraverso il Sistema Solare influiscano sul nostro pianeta, per meglio comprendere e predire periodi di tempestoso ‘meteo spaziale’. Le tempeste solari hanno il potenziale per abbattere reti elettriche, interrompere il traffico aereo e le telecomunicazioni, e creano rischi per le attività extraveicolari degli astronauti, per esempio.

Nel suo punto più vicino, Solar Orbiter affronterà il sole dall’interno dell’orbita di Mercurio, a circa 42 milioni di km dalla superficie solare. La tecnologia all’avanguardia dello scudo termico garantirà che gli strumenti scientifici a bordo del veicolo spaziale siano protetti in quanto lo scudo termico sopporterà temperature fino a 500°C – fino a 13 volte il calore percepito dai satelliti in orbita terrestre bassa.

“Solar Orbiter farà cose incredibili. Insieme alle altre missioni NASA lanciate recentemente per studiare il Sole, stiamo acquisendo nuove informazioni senza precedenti sulla nostra stella“, commenta Thomas Zurbuchen, amministratore associato NASA per la scienza presso la sede dell’agenzia a Washington. “Insieme ai nostri partner europei, stiamo entrando in una nuova era di eliofisica che trasformerà lo studio del Sole e contribuirà a rendere più sicuro il trasporto degli astronauti mentre viaggiano con le missioni del programma Artemis verso la Luna“.

Nuove prospettive sulla nostra stella madre

Solar Orbiter impiegherà poco meno di due anni per raggiungere la sua orbita operativa iniziale, facendo uso di passaggi ravvicinati alla Terra ed a Venere per sfruttarne la gravità ed entrare in un’orbita ellittica più grande intorno al sole. La navicella utilizzerà la gravità di Venere per lanciarsi al di fuori del piano eclittico del sistema solare, in cui risiedono le orbite planetarie, ed alzare l’inclinazione della sua orbita per fornirci nuove vedute delle regioni polari inesplorate della nostra stella madre.

I poli sono fuori veduta dalla Terra e da altri veicoli spaziali, ma gli scienziati credono che essi siano la chiave per comprendere l’attività del Sole. Nel corso dei cinque anni pianificati di missione, Solar Orbiter raggiungerà un’inclinazione di 17 gradi sopra e sotto l’equatore solare. La missione completa proposta lo vedrebbe raggiungere fino a 33 gradi di inclinazione.

“Operare un veicolo spaziale in prossimità del Sole è una sfida gigantesca”, commenta Sylvain Lodiot, responsabile delle operazioni del veicolo spaziale Solar Orbiter dell’ESA. “Il nostro team dovrà assicurare il continuo ed accurato puntamento dello scudo termico per evitare potenziali danni dalle radiazioni del sole e flusso termico. Allo stesso tempo, dobbiamo garantire una risposta rapida e flessibile alle richieste degli scienziati di adattare le operazioni dei loro strumenti in base alle più recenti osservazioni della superficie solare”.

Solar Orbiter utilizzerà una combinazione di 10 strumenti in-situ e di telerilevamento per osservare la turbolenta superficie solare, la calda atmosfera esterna del Sole e variazioni nel vento solare. Gli strumenti di telerilevamento prenderanno delle immagini in alta risoluzione dell’atmosfera del Sole – la corona – e del disco solare. Gli strumenti in-situ misureranno il vento solare ed il campo magnetico solare in prossimità del veicolo orbitante.

“La combinazione degli strumenti di telerilevamento, che guardano al Sole, e delle misurazioni in-situ, che rivelano la potenza, ci permetteranno di unire i puntini tra ciò che vediamo del Sole e quello che sperimentiamo mentre assorbiamo il vento solare”, commenta Daniel Müller, scienziato di progetto di Solar Orbiter dell’ESA.