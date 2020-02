Sud: Catalfo, ‘al lavoro per ampliare bonus per donne e per disoccupati lunga durata’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Ministero del Lavoro in prima linea per la realizzazione del Piano Sud con l’ampliamento degli sgravi per le assunzioni. I bonus promossi dal ministero del Lavoro, ricorda il dicastero di Via Veneto, “rappresentano un acceleratore importante per far ripartire l’occupazione, in particolare, è allo studio l’ampliamento dello sgravio contributivo per le donne e per i soggetti disoccupati da almeno ventiquattro mesi”.

“Abbiamo elaborato con il Ministro Provenzano un pacchetto di incentivi che è finalizzato alla creazione di occupazione stabile nel mezzogiorno. Puntando su sgravi contributivi per le assunzioni di donne e disoccupati di lunga durata. Investiremo così le risorse del fondo sviluppo e coesione in modo mirato”, sottolinea il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo sull’ampliamento degli incentivi per il mezzogiorno.