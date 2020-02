Super Bowl, il suono di Shakira diventato un meme ha un significato: cos’è la zaghrouta [VIDEO]

Shakira e Jennifer Lopez hanno incantato la notte del Super Bowl, l’evento più atteso dell’anno nello sport americano. Le canzoni e i balli delle due cantanti sono stati tra i temi più commentati in rete. In particolare, un momento dello spettacolo nell’intervallo della finale di football americano della NFL ha attirato l’attenzione del pubblico e degli utenti dei social network, ossia quando Shakira ha compiuto un rapido movimento con la lingua che ha prodotto un suono molto peculiare.

Il gesto, che potete vedere nel video in fondo all’articolo, è diventato subito un meme. Mentre la maggior parte degli utenti ha preferito ironizzare, facendo anche paragoni poco piacevoli, altri hanno indicato la vera storia dietro quel suono, che ha un nome specifico: zaghrouta. Secondo Arab America, si tratta di “una forma di un lungo suono vocale oscillante e acuto, che rappresenta un trillo di gioia. Viene prodotto emettendo un suono forte e acuto accompagnato da un rapido movimento avanti e indietro della lingua. L’ululato è solitamente utilizzato dalle donne nel Medio Oriente e in Nord Africa ed è comunemente eseguito a matrimoni, feste, celebrazioni e a volte nei funerali per rendere omaggio a qualcuno e per esprimere forti emozioni”.

Shakira, che ha festeggiato il suo 43° compleanno proprio sul palco del Super Bowl il 2 febbraio scorso, è di origini libanesi e colombiane e ha integrato aspetti della cultura mediorientale nella sua esibizione. Il padre è libanese e in passato, la cantante ha citato come la sua cultura influisca sulle sue performance. “Sono una fusione. Questa è la mia persona. Sono una fusione tra bianco e nero, tra pop e rock, tra culture, tra mio padre libanese e il sangue spagnolo di mia madre, il folklore colombiano e la danza araba”, dice di sé la cantante. Quindi, anche se il suono di Shakira a molti sarà sembrato fuori luogo durante la sua esibizione, c’è una buona ragione dietro la sua scelta.