Telefonia: tutti gli utenti dovranno avere in automatico il rimborso per le tariffe a 28 giorni, arriva la sentenza del Consiglio di Stato

Telefonia, ottime notizie per gli utenti: i rimborsi per le tariffe a 28 giorni dovranno essere automatici, al contrario di quanto accadeva fino ad ora, con gli operatori li davano solo a chi ne facesse espressa richiesta. A deciderlo è stata una sentenza del Consiglio di Stato, la 00879/2020, che respinge il ricorso di Vodafone contro la delibera di Agcom sul diritto a rimborsare gli utenti. Con la sentenza in questione, ovviamente, i giudici fanno comunque riferimento a tutti gli operatori. E l’idea è chiara: il passaggio coatto a tariffe 28 giorni avvenuto nel 2017 è stato “sleale” ed “eversivo“, si legge nella sentenza.

La sentenza del Consiglio di Stato, in realtà, non stupisce: è una conferma, l’ennesima, di qualcosa che era già assodato, ovvero che agli utenti sono dovuti rimborsi, e questi non devono essere richiesti dagli utenti stessi, ma devono arrivare in automatico a tutti. Teoria sempre sostenuta da Agcom secondo cui gli operatori dovevano rimborsare in automatico, mentre questi ultimi hanno sempre ribadito la correttezza della loro scelta, ovvero quella di erogarli solo su richieste e secondo modalità da loro decise.