Tempesta Ciara, aereo rimbalza più volte sulla pista e fallisce l’atterraggio: le immagini dal Regno Unito [VIDEO]

La tempesta Ciara ha trasformato la giornata di domenica 9 febbraio in un incubo per tutte le compagnie aeree in volo nel Nord Europa. Centinaia di voli sono state cancellate in diversi stati, dal Regno Unito alla Germania, per il meteo avverso che ha reso difficili, se non pericolose, le condizioni di volo.

Incredibili le immagini che arrivano dall’aeroporto Heathrow di Londra. I forti venti della tempesta Ciara hanno causato notevoli difficoltà nell’atterraggio a Londra di un aereo della British Airways, partito da Abuja, capitale della Nigeria. Nelle immagini del video che trovate in fondo all’articolo, si vede l’aereo che scende sulla pista, ma “rimbalza” a causa dei forti venti ed è costretto a tornare in quota. La compagnia aerea britannica ha poi confermato che il velivolo è atterrato in sicurezza al secondo tentativo, dopo aver girato sullo scalo londinese per un po’.

La tempesta Ciara ha provocato il caos nel traffico aereo europeo ma anche contribuito a stabilire un nuovo record per la traversata atlantica subsonica più veloce.