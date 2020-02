La tempesta Ciara piega l’Europa: traffico aereo in tilt, il VIDEO incredibile di un tentativo di atterraggio non riuscito

Il Nord Evest dell’Europa piegato sotto i colpi della tempesta Ciara. Caos nei trasporti, con venti fino 160 km orari, voli annullati, traghetti sospesi tra Francia e Inghilterra, black out diffusi. Le conseguenze peggiori per Irlanda e Regno Unito, ma anche la Francia, dove il Nord è particolarmente esposto ai forti venti che sulla Manica hanno raggiunto i 160 chilometri orari. In diverse parti del Regno Unito, raffiche di vento a 130 km orari e forti piogge.

Decine di voli sono stati annullati o hanno subito forti ritardi. La British Airways ha offerto la possibilità di rinviare senza costi aggiunti i voli a chiunque fosse in arrivo o in partenza oggi negli aeroporti londinesi. Diversi voli sono stati annullati Network Rail, la società gestore delle rete ferroviaria britannica, ha sconsigliato qualsiasi spostamento in treno oggi, se non assolutamente necessario. E nel pomeriggio la circolazione dei traghetti nella manica tra Calais e Dover è stata interrotta.

In Irlanda è scattata l’allerta arancione con rischio inondazioni in tutte le regioni costiere e diffusi blackout. Anche in Belgio problemi nei trasporti aerei: annullati una sessantina di voli in partenza o in arrivo a Bruxelles.

Ed ecco il video postato su YouTube nel quale si vedono le immagini di uno dei molti atterraggi non riusciti ad Heathrow. Sembra quasi che per un momento il pilota stia per riuscire ad atterrare, ma poi all’improvviso si rialza e si allontana dall’aeroporto: