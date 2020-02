La tempesta Ciara spaventa la Germania: voli e treni cancellati, venti fino a 180 km/h

Europa in allerta per la tempesta Ciara che in queste ore sta causando danni e disagi. Dopo la Gran Bretagna, la tempesta non risparmia neanche la Germania dove si sono riscontrati danni, disagi e rallentamenti.

I venti, con una velocità di 180 Km/h, hanno obbligato allo stop dei voli e dei treni, che dopo il fermo di ieri hanno ripreso solo in parte a viaggiare. Situazione più complessa per i voli: l’aeroporto di Monaco di Baviera ha imposto il divieto di atterraggio per tutta la giornata.

In Nord Reno-Westfalia, il Land più popoloso della Germania, la tempesta Ciara ha portato oltre 7.100 operazioni e ha provocato 13 feriti, di cui uno grave, come riferisce Dpa. Si tratta di un ragazzo di diciassette anni di Padeborn ancora in pericolo di vita dopo che un ramo gli è caduto in testa.

Il caos ha coinvolto anche strade e autostrade: stamattina in Nord Reno-Westfalia si registrava una coda di 140 km. In Baviera per diverse ore 10.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il vento in alcuni punti come sul Brocken (un rilievo intorno ai 1.100 metri in Sassonia-Anhalt) ha raggiunto i 180 km/ora, riferisce Bild. In diversi Laender gli asili sono rimasti chiusi e i provveditorati scolastici hanno dato il permesso ai genitori di lasciare a casa i ragazzi.