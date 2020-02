La tempesta Ciara devasta lo storico mulino a vento di Burgh Le Marsh [FOTO]

La tempesta Ciara ha devastato lo storico mulino a vento di Burgh Le Marsh. Le pale sono state strappate dal mulino di Dobson domenica dopo aver iniziato a girare nella direzione sbagliata mentre i venti sferzavano a 70 miglia all’ora, spiega la Bbc.

Malcolm Ringsell, tesoriere di Burgh le Marsh Heritage Group, ha dichiarato: “E’ tutto a pezzi, le vendite sono rotte, tutto è in frantumi”.

Il mulino fu costruito nel 1844 e fu gestito commercialmente fino al 1965. È considerato insolito perché ha cinque vele che ruotano in senso orario, ossia nella direzione opposta alla maggior parte degli altri mulini.

Ringsell ha affermato che il vento è stato così forte da far scattare le traversine di legno utilizzate per mantenere il meccanismo in posizione per fermare la rotazione delle vele da 20 tonnellate. “La cima del mulino si è sollevata e è caduta in avanti”, ha detto, “danneggiando il tetto del centro storico adiacente.”