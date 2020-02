La Tempesta Ciara sferza il Nord Europa: 130mila case senza elettricità in Francia

A causa della tempesta Ciara che sta sferzando il Nord Europa in queste ore, sono circa 130mila le abitazioni senza corrente elettrica in Francia: lo ha confermato la società che gestisce la rete elettrica Enedis. Le regioni colpite dai blackout sono la Bretagna, la Normandia, l’Hauts-de-France, il Grand Est, l’Ile de France e il Centro.

“Le nostre squadre sono sul terreno per fare il punto della situazione“, precisa Enedis.

La tempesta continua a spostarsi verso est, le raffiche toccano i 200 km/h.

Si registrano gravi danni e disagi anche in Germania, Olanda, e Regno Unito.