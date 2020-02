La Tempesta “Ciara” paralizza il Regno Unito: cancellati voli, treni e ferry

Nel Regno Unito, a causa della tempesta “Ciara“, con venti a 129 km/h, si registrano cancellazioni di treni, voli e ferry: almeno 10 compagnie ferroviarie hanno emesso avvertimenti chiedendo a residenti e turisti di non mettersi in viaggio, mentre altre 20 hanno segnalato ai passeggeri che ci saranno ritardi perché i forti venti prevedibilmente danneggeranno le reti elettriche e trascineranno ostacoli sui binari.

Nel nord dell’Inghilterra il traffico è stato limitato in vari luoghi, con divieti di circolazione per camion e camper. Onde altissime nel Mare d’Irlanda hanno portato alla cancellazione di vari viaggi in ferry.

L’aeroporto di Londra Heathrow e varie compagnie hanno scelto di unificare i voli per ridurre il numero di quelli che saranno cancellati, mentre British Airways ha proposto di trasferire i passeggeri di voli domestici ed europei in altri scali rispetto Heathrow, Gatwick e London City.

Il Met Office ha diramato 22 allerte d’emergenza e 149 avvisi di rischio allagamento.