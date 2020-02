Tempesta Ciara, effetti devastanti in Scozia: il momento in cui un edificio crolla nelle acque di un fiume in piena [FOTO e VIDEO]

Un albergo in Scozia è stato distrutto dalla tempesta Ciara, definita la “tempesta del secolo” con i venti a 145km/h che ha portato sulle Isole Britanniche, che hanno lasciato a terra moltissimi aerei e provocato diffusi blackout. La città scozzese di Hawick sembra aver subito il peggio della tempesta. Dopo le molteplici allerte emesse per alluvione negli Scottish Borders, la Bridge House, sulle sponde del fiume Teviot, ha visto una parete crollare completamente nelle acque torbide del fiume (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Il crollo della parete ha lasciato esposto l’interno dell’edificio, in particolare quella che sembra essere un’area cucina. Le fondazioni dell’edificio sono state parzialmente spazzate via nel fiume.

Un testimone ha dichiarato che avrebbe dovuto passare la notte nell’albergo, ma è stato informato della cancellazione della sua prenotazione a causa dei timori legati al cedimento della struttura. Si ritiene che al momento del crollo nessuno fosse presente nell’edificio, che era stato evacuato, e non ci sono notizie di feriti.