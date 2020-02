Please wait...

Nella zona colpita dall’ondata di maltempo è in vigore l’ allerta meteo arancione .

A causa del passaggio della tempesta Dennis , circa 7mila case sono rimaste prive di elettricità in Bretagna : lo ha reso noto il distributore elettrico Enedis , che ha mobilitato 450 tecnici per ristabilire il servizio. Il numero di case coinvolte dal blackout è simile a quello registrato lunedì scorso nell’area durante il passaggio della tempesta Ciara .

Tempesta Dennis: allerta in Francia, blackout in 7mila case in Bretagna

