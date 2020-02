La tempesta Dennis travolge il Regno Unito: allerta meteo codice rosso, allarme per “pericolo di vita” in Galles

La tempesta Dennis ha travolto il Regno Unito con estese inondazioni e venti forti.

Nel Galles è in vigore l’allarme per “pericolo di vita“: il Met Office ha emesso un’allerta meteo codice rosso per l’area, riferendosi al rischio di “impatti significativi da inondazioni“.

Quasi 200 allarmi inondazione sono in vigore da questa mattina in una zona che si estende dal fiume Tweed in Scozia fino alla Cornovaglia nel sudovest dell’Inghilterra.

In Galles si sono registrate raffiche fino a 150 km/h.

British Airways ed easyJet hanno confermato di avere bloccato i voli.

Due corpi sono stati recuperati nel mare in tempesta, al largo della costa meridionale dell’Inghilterra.