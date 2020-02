La tempesta Dennis si abbatte sul Regno Unito: 2 morti, centinaia di voli cancellati. Allerta per venti a 150km/h e inondazioni [FOTO]

La tempesta Dennis sta già colpendo il Regno Unito, creando disagi e purtroppo anche le prime vittime. I cadaveri di due uomini sono stati recuperati in mare al largo della costa meridionale dell’Inghilterra, mentre il personale militare britannico è stato mobilitato per costruire argini agli allagamenti.

L’ufficio meteorologico di Londra ha comunicato di avere in vigore 31 allerte per allagamenti in Inghilterra, ciò significa che sono attese inondazioni nel fine settimana; altre 26 le allerte in Scozia, 6 in Galles. Secondo le previsioni, la tempesta avrà il picco di violenza nel weekend e tutto il Paese ne sarà coinvolto. I venti potranno raggiungere i 150km/h e le onde alte superare i 30 metri. Sono già centinaia i voli cancellati: Easyjet ne ha annullati già 230. Interruzioni anche sulle linee ferroviarie.

Il Regno Unito affronta così la seconda settimana consecutiva di maltempo, con la quarta tempesta della stagione. Il timore delle autorità è che i danni siano ancora maggiori di quelli provocati dalla tempesta Caira appena una settimana fa.