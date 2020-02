Tempesta Ellen, Regno Unito in allerta: strade allagate ed auto sommerse in Scozia [FOTO]

Non c’è pace per il Regno Unito. Da diverse settimane a questa parte il Paese è colpito da una serie di tempeste a distanza ravvicinata che stanno lasciando diverse aree in ginocchio, sotto i colpi di venti violenti e piogge torrenziali. Prima era arrivata la tempesta Ciara, seguita a distanza di una settimana dalla tempesta Dennis e ancora una settimana dopo, è il turno della tempesta Ellen. Il Met Office, il servizio meteorologico britannico, ha diramato diverse allerte per il Paese in vista dell’arrivo di Ellen.

I primi effetti, intanto, sono già pesanti in Scozia. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, le immagini da Paisley, dove auto e strade sono già sommerse a causa delle piogge torrenziali.