Tempeste, neve e valanghe in Tirolo e Bassa Austria: è “caos meteorologico”

I Bundeslaender di Tirolo e Bassa Austria sono bersagliati in queste ore da una forte perturbazione che ha portato tempeste, neve, pioggia e innalzato al livello 3 il pericolo valanghe in montagna. Gli austriaci lo definiscono un “caos meteorologico“.

La perturbazione “Petra” sta generando raffiche di vento che sulle vette del Tirolo hanno sfiorato i 130 km/h.

Nella Bassa Austria questa mattina circa 25.000 utenze sono rimaste per alcune ore senza corrente elettrica.