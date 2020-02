Violente tempeste nel sud degli USA: alluvioni e tornado lasciano le città allagate, gravi danni e 3 vittime [FOTO e VIDEO]

Un potente e letale sistema di tempeste sta lasciando una scia di distruzione dalla Florida alla Virginia. Ci sono almeno 3 vittime a causa del maltempo. Finora, ci sono notizie di 9 tornado nelle Carolina. Quando le forti tempeste hanno sferzato il sud-est degli Stati Uniti, i venti distruttivi sono stati in grado di ribaltare gli autoarticolati e di abbattere alberi, linee elettriche e insegne. Il conducente di un’auto nella contea di York (South Carolina) ha perso la vita quando un albero è caduto sul suo veicolo. Un insegnante del Tennessee è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite per la caduta di un albero su un veicolo a Sevierville. Un’altra persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita in Alabama a causa di una tempesta che ha distrutto 2 roulotte a sud di Demopolis.

Le tempeste hanno colpito prima il Mississippi, dove un tornado ha percorso quasi 13km. Un altro tornado ha gravemente danneggiato le case in Alabama. Ma oltre ai pericolosissimi vortici d’aria, un’altra grande preoccupazione è rappresentata dalle alluvioni. In Tennessee, il livello crescente dell’acqua ha danneggiato le case, spazzato via le strade in Kentucky e allagato decine e decine di strade in South Carolina (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

I soccorritori hanno salvato circa 30 persone intrappolate all’interno di un’azienda vicino Greneville (South Carolina), a causa delle inondazioni del Reedy River, per il quale il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense ha diramato un’emergenza per alluvioni. Anche Spartanburg è stata colpita duramente dal maltempo: ristoranti e negozi hanno subito gravi danni. Alberi sono precipitati sui tetti di un complesso di appartamenti, provocando un’apertura in almeno uno di essi. Un residente ha dichiarato a WSPA che era seduto nel suo salotto quando il vento ha divelto il suo tetto e fatto esplodere le finestre, ritrovandosi blocchi di cemento sul letto.

Molte strade nelle contee di Spartanburg e Greenville sono state allagate dalle piogge incessanti degli ultimi giorni. Diverse decine di strade sono state chiuse a causa dell’acqua, incluse 30 nella contea di Pickens, dove alcuni residenti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati nei loro veicoli o nelle loro abitazioni. Circa 75 le strade chiuse nella contea di Greenville. Ieri, 6 febbraio, i quantitativi totali di pioggia hanno superato i 150mm nelle aree settentrionali della contea di Greenville settentrionale, con la maggior parte della contea che ha ricevuto 75-100mm di pioggia. Greenville (South Carolina), Aheville (North Carolina), Greensboro (North Carolina), Athens (Georgia), Birmingham (Alabama) e Knoxville (Tennessee) sono tutte città che hanno battuto il loro record di precipitazioni giornaliere per il 6 febbraio.

Il governatore della Virginia ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle tempeste che hanno portato tornado, forti venti e alluvioni. Oltre 500 persone sono state soccorse nelle loro abitazioni a causa delle alluvioni nella contea di Tazewell. Decine di strade sono state chiuse o spazzate via nella Virginia sudoccidentale.

In Tennessee, decine di strade nella contea di Sevier sono state chiuse. La città di Gatlinburg ha affrontato gravi inondazioni: grandi quantità di acqua hanno invaso le strade. Le strade di Knoxville sono state bloccate dalle inondazioni e le scuole nella contea di Rutherfor sono rimaste chiuse dopo che molti scuolabus della contea sono stati allagati. In Mississippi, le tempeste hanno generato diversi tornado che hanno abbattuto gli alberi e le linee elettriche, senza però provocare diffusi danni strutturali o feriti.

Oltre 175.000 persone sono rimaste senza energia elettrica dal Mississippi alla Virginia.