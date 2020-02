Terremoto, Cna: “Auguri a Legnini, accelerare l’avvio dei cantieri”

Cna porge “le più vive congratulazioni” a Giovanni Legnini per la nomina a Commissario straordinario per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria disposta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Cna, si legge in una nota, rivolge a Legnini “gli auguri di buon lavoro e confida nell’apertura di tutti i cantieri della ricostruzione così da superare la fase di emergenza entro l’anno corrente. Cna rinnova la disponibilità a collaborare con il nuovo Commissario straordinario al programma di ricostruzione post terremoto”.