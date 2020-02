Terremoto: forte scossa avvertita in Calabria, panico a Cosenza e Rende [LIVE]

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 17:03 in Calabria. La scossa è stata avvertita in modo molto intenso tra Cosenza e Rende, dove le persone sono fuggite all’aperto. La scossa è stata di magnitudo 4.4 e si è verificata a 10.3km di profondità. E’ stata avvertita in gran parte della Calabria, dal Pollino all’Aspromonte. Al momento non ci sono notizie di danni o feriti, ma stiamo monitorando la situazione in tempo reale. I Vigili del Fuoco hanno già fatto uscire diverse squadre di soccorso.

“Al momento non risultano danni. Sto uscendo per recarmi nel centro storico della città per capire se ci sono problemi. Ero al Comune quando c’è stata la scossa, molta gente si è precipitata per strada. C’è un po’ di panico, perché il sisma è stato forte ed è stato registrato a 10 chilometri di profondità con epicentro qui vicino, dove si trova una delle colline di COSENZA, zona Zumpano e Rende“. Lo dichiara all’AdnKronos il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto.