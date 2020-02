Domani le scuole di ogni ordine e grado a Rende ed a Cosenza resteranno chiuse. E’ quanto è stato deciso nel corso di una riunione in Prefettura in relazione al terremoto di magnitudo 4.4 registrato oggi pomeriggio. La chiusura si è resa necessaria per consentire le verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali al fine di accertare eventuali danni strutturali subiti dagli edifici scolastici a causa della scossa.