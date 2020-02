Terremoto Calabria, il sismologo dell’ateneo di Cosenza: “Possibili scosse di intensità minore”

Alle 17 e 2 minuti di oggi pomeriggio si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in provincia di Cosenza, registrata anche dagli strumenti del Laboratorio di sismologia dell‘Università della Calabria. L’epicentro è localizzato a Rende, la profondità è di circa 10 chilometri.

“L’evento registrato è in linea con la sismicità dell’area. Vista la magnitudo di questo terremoto c’è da aspettarsi ulteriori eventi di intensità minore nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Scosse di assestamento sono il naturale decorso di eventi di questo tipo” spiega il professore Mario La Rocca, responsabile del Laboratorio di sismologia dell’ateneo.

Grande paura tra la popolazione. “La scossa è stata fortissima, la gente si è riversata in strada allarmata, non si verificava un terremoto di questo genere dagli anni ’80. Speriamo sia stato un evento isolato”. A dirlo, raggiunto telefonicamente dall’AdnKronos, è Giovanni Greco, sindaco di Castrolibero, epicentro del terremoto di magnitudo 4.4 registrato alle 17.02 in provincia di Cosenza. “Sto andando in prefettura a Cosenza, dove è stata convocata l’Unità di crisi – spiega il Primo cittadino –, stiamo predisponendo un’ordinanza di chiusura delle scuole per due giorni allo scopo di potere effettuare, dopo la prima ricognizione visiva, una ricognizione più puntuale dal punto di vista statico, insieme ai tecnici e agli ingegneri, così da garantire la sicurezza degli edifici. Per fortuna non c’è stato nessun danno, sta rientrando tutto nella normalità, anche se resta un po’ di timore”.

Al momento niente criticità. “Abbiamo registrato scossa di magnitudo 4,4 in Calabria che non ha avuto danni per fortuna e non ci sono state segnalate criticità. Avremmo comunque gestito anche le due cose come ci è già capitato in passato con terremoti e nevicate ad esempio”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli. “Non esiste solo il comitato operativo nazionale ma esistono anche i coordinamenti a livello regionale e provinciale”, ha aggiunto.