Terremoto Calabria: diverse scosse nella costa catanzarese [MAPPE e DATI]

Diverse scosse di terremoto sono state registrate poco fa nella costa catanzarese, in Calabria. La più forte è stata registrata alle ore 23.01 e ha avuto magnitudo 3.4. L’epicentro è stato localizzato in mare, sulla costa a ridosso di Sellia Marina in provincia di Catanzaro. L’ipocentro è stato localizzato a 30 Km di profondità.

Oltre a quella di magnitudo 3.4, nella stessa serata di oggi se ne sono registrate altre: una di magnitudo 2.0 alle 21.06, una di magnitudo 1.4 alle 21.10, un’altra di magnitudo 2.3 alle ore 21.45 ed una di magnitudo 1.6 registrata alle ore 22.09.

Subito dopo la scossa principale si segnalano altri microsismi, tutti di magnitudo compresa tra 1 e 3.