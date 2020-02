Terremoto Centro Italia, Curcio: “La ricostruzione delle scuole è un impegno primario”

“Oggi sono qui a Rocca di Botte per testimoniare l’impegno mio personale e di tutta la Struttura di missione Sisma 2009 e del Dipartimento CasaItalia della Presidenza del Consiglio sul tema della ricostruzione pubblica e in particolare delle scuole che rappresenta una necessita’ urgente per tutto il territorio del cratere. Stiamo lavorando infatti con la Regione, con il Comune de L’Aquila, tutti i sindaci dei Comuni interessati, con gli uffici speciali per la ricostruzione, il Ministero della Pubblica Istruzione e tante altre istituzioni per uno specifico coordinamento sul tema per dare impulso alla ricostruzione delle scuole cercando di comprendere e affrontare i problemi che ancora la rendono difficoltosa”. Cosi’ Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento CasaItalia e Coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri presente stamani a Rocca di Botte all’inaugurazione del primo lotto della scuola primaria comunale realizzato dal Comune. L’edificazione del primo lotto funzionale, che sara’ inaugurato il 15 febbraio, permettera’ al Comune di offrire agli alunni della scuola elementare una nuova sede scolastica e risolvere una situazione di particolare disagio per i bimbi.

Infatti nel 2015, dopo l’esecuzione delle analisi di vulnerabilita’, la scuola elementare venne definitivamente chiusa e gli alunni furono trasferiti all’edificio della scuola materna dove tuttavia gli spazi erano troppo stretti. La nuova scuola ospitera’, temporaneamente, anche gli alunni della scuola materna per consentire i lavori di adeguamento finanziati. I lavori sono stati realizzati grazie ad uno stanziamento del CIPE del 2017 di 600mila euro.