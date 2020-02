Terremoto: la Commissione sarà a Norcia per il post sisma

“Martedì 18 febbraio la seconda Commissione consiliare permanente sarà a Norcia per fare il punto sulla questione post-sisma 2016“: lo ha annunciato il presidente Valerio Mancini, Lega. “Sara’ un’occasione importante – ha spiegato – per stabilire un dialogo con i tecnici, gli amministratori e le associazioni interessate, cosi’ da avviare un percorso collaborativo che riesca a sbloccare la situazione della ricostruzione, che ormai da anni rappresenta una ferita aperta per l’Umbria”.

“Prevediamo una grande partecipazione – ha detto Mancini – e auspichiamo che questa giornata di incontri possa essere soltanto l’inizio di un lavoro concreto che vedra’ le istituzioni operare in sinergia con i territori, per dare nuovo impulso alla ricostruzione e accelerarne i tempi”.

“Nel corso della mattinata – ha annunciato ancora il presidente della seconda Commissione – saranno chiamati ad esporre le loro relazioni il direttore regionale dell’area ‘Governo del territorio, Ambiente e Protezione civile’, i sindaci dei Comuni del cratere, i tecnici dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, alcuni rappresentanti del collegio dei geometri, dell’ordine degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e degli agronomi. Nel pomeriggio interverranno esponenti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confagricoltura, Confindustria, della Cna e della Cia regionali, alcuni rappresentanti della USL Umbria 2, delle Comunanze Agrarie, il Comitato Rinascita Norcia, l’Asp “Fusconi Lombrici Renzi” Norcia e la onlus “Tutti i colori del mondo”.