Terremoto Mugello: consolidato Palazzo dei Vicari a Scarperia

Si è concluso oggi a Palazzo dei Vicari a Scarperia (Firenze) il consolidamento definitivo della struttura in seguito al terremoto che ha colpito il Mugello il 9 dicembre 2019. Le operazioni sono state condotte dai vigili del fuoco del comando di Firenze su iniziativa della direzione regionale Toscana, utilizzando apposite barre di metallo a rinforzo delle pareti. Si tratta di una modalità del tutto innovativa ed inusuale per il corpo nazionale, spiegano i vigili del fuoco, che realizza per la prima volta opere di consolidamento a seguito dell’evento sismico del dicembre 2019. Grazie ai lavori eseguiti non ci saranno ingombri stradali derivati da opere di puntellamento con tempi di esecuzione decisamente più brevi, costi minori per la realizzazione e nessun costo di manutenzione nel tempo.