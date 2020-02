Terremoto e pericolosità sismica in Italia, gli esperti: “E’ tutto sbagliato, non c’è sicurezza, gli edifici antisismici sono un atto di fede” [VIDEO]

Le mappe ufficiali di pericolosità sismica italiane sono affidabili? E’ questa la domanda che si sono posti gli autori del programma Rai Presadiretta, che lunedì alle 21:20 su Rai3 trasmetterà una puntata dedicata proprio a questi temi. Le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano in che modo vengono tracciate e aggiornate? E’ quanto si sono chiesti gli autori e per rispondere a questa domanda hanno fatto ricorso alle voci dei più autorevoli geologi e ingegneri sismici italiani, che all’unanimità hanno dichiarato che servono mappe più affidabili.

Emanuele Tondi, direttore della sezione di geologia dell’università di Camerino, ha dichiarato che “la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale non tiene conto dei terremoti che ci sono stai anche centinaia di anni fa”. Il prof. Giuliano Pansa, docente di Sismologia all’Università di Trieste, membro dell’Accademia Nazionale Lincei, dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, dell’Accademia Europea, della Academy of Sciences for the Developing World e della Russian Academy of Sciences, ha parlato di numerosi eventi giudicati ‘eccezionali’ rispetto alle mappe di pericolosità sismica: dal 2000, spiega Pansa, ci sono state diverse eccezioni come il terremoto dell’Aquila, quello di Ischia, quello dell’Emilia e come la sequenza in Italia centrale nel 2013. Infine Paolo Rugarli, ingegnere strutturista che ha curato l’ultima edizione del volume nel quale sono raccolte tutte le norme per la costruzione di case antisismiche, spiega che le attuali norme sismiche sono tutte sbagliate e non garantiscono sicurezza: “sono un atto di fede“, afferma. Ecco il trailer del programma che andrà in onda su Rai3: