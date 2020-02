Terremoto, raffica di scosse in Calabria: panico a Cosenza e Rende, “balla” il mar Tirreno nei pressi del vulcano Marsili

Grande paura oggi pomeriggio in Calabria per due scosse di terremoto che hanno colpito l’area settentrionale della Regione, sul versante occidentale. La prima scossa s’è verificata alle 16:57 in mare aperto, nel Mar Tirreno, nei pressi del famigerato vulcano sommerso Marsili, al largo di Paola (Cosenza): la scossa è stata di magnitudo 3.4 e si è verificata ad appena 7.1km di profondità, e non è stata avvertita dalla popolazione per la distanza dell’epicentro rispetto alla linea di costa.

Dopo pochi minuti, alle 17:03, un’altra scossa più forte, di magnitudo 4.4 a 10.3km di profondità, ha colpito il cuore della Valle del Crati, con epicentro a Rende, nei pressi di Cosenza, in una zona densamente popolata. Migliaia di persone sono fuggite dalle loro abitazioni in preda al panico. La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco stanno verificando eventuali danni sul territorio.

“Al momento non risultano danni. Sto uscendo per recarmi nel centro storico della città per capire se ci sono problemi. Ero al Comune quando c’è stata la scossa, molta gente si è precipitata per strada. C’è un po’ di panico, perché il sisma è stato forte ed è stato registrato a 10 chilometri di profondità con epicentro qui vicino, dove si trova una delle colline di Cosenza, zona Zumpano e Rende“. Lo dichiara all’AdnKronos il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto.

La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto un risentimento sismico del 6° grado Mercalli nella zona epicentrale (Cosenza e Rende), ed è stata avvertita in gran parte della Calabria, dal Pollino all’Aspromonte, e persino in Basilicata e Campania fino a Napoli e Salerno.

La scala Mercalli (ancora molto utilizzata in ambito scientifico, a differenza di quanto molti erroneamente ritengono) non misura l’intensità del terremoto, ma i suoi effetti sul territorio, quindi lo stesso sisma di data magnitudo ha un differente grado Mercalli in base alle zone più o meno vicine all’epicentro e agli effetti del sisma sui territori. Non è una misurazione alternativa a quella della scala Richter (che misura l’intensità del sisma), ma complementare e altrettanto importante. Il 6° grado della scala Mercalli, misurato per quest’episodio a Rende e Cosenza, significa che la scossa è classificata come “forte“, cioè ha provocato “Qualche leggera lesione negli edifici e finestre in frantumi“.

Alle 17:25 s’è verificata una terza scossa, di magnitudo 2.8 a 10.2km di profondità, sempre al largo del Tirreno, vicino al vulcano Marsili.

In Calabria il rischio sismico è sempre molto elevato, ma nelle ultime settimane c’è stata un’intensa escalation dei fenomeni sismici su gran parte del territorio regionale. Ai microfoni di MeteoWeb, il geologo Antonio Moretti ha spiegato che “La Calabria è sempre pericolosa, ed a forza di scricchiolare prima o poi si spezza. Mi dispiace molto per i miei amici calabresi, ma devono essere sempre preparati ad una grossa crisi sismica”. Uno scenario inquietante ma al tempo stesso assolutamente naturale e assolutamente coerente con la geologia di una Regione da sempre esposta a questo tipo di fenomeni. Un monito che deve far riflettere cittadini e autorità a prendere le dovute adeguate misure di prevenzione antisismica.