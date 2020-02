Terremoto, forte scossa al Nord Italia: paura in Emilia Romagna, avvertita anche in Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia [AGGIORNAMENTI LIVE]

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Nord Italia. La scossa è stata distintamente avvertita in Emilia Romagna, ma anche Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non si conosce l’entità, ma sono stati in molti ad avvertirla.

Secondo una prima stima la scossa è stata di magnitudo 3.4 e si è verificata a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, tra Modena, Carpi e Reggio Emilia, mentre l’ipocentro è stato a soli 6 Km di profondità. La scossa, avvenuta alle 14.31, è dunque stata molto superficiale e pertanto avvertita distintamente dalla popolazione.

Un fine settimana nero per il Nord Italia, interessato in queste ore dall’emergenza coronavirus. Qui tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia.

Seguiranno aggiornamenti live.