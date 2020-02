Terremoto Sicilia: due scosse in provincia di Enna [MAPPE e DATI]

Paura in Sicilia dove si sono registrate diverse scosse di terremoto a distanza ravvicinata in provincia di Enna. Una prima scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 16.04. Il sisma ha avuto epicentro a Troina, in provincia di Enna, mentre l’ipocentro è stato rilevato a 31.9 Km di profondità. La seconda scossa si è verificata alle ore 16.13. La magnitudo stavolta è stata di 3.6, mentre l’ipocentro a 35 Km di profondità. L’epicentro è stato localizzato nella stessa area.