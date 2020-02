Tragico incidente stradale: scoppia airbag, morto bimbo di 2 mesi

Tragedia ieri a Pisa: un bimbo di due mesi (li avrebbe compiuti oggi) è rimasto coinvolto in un tamponamento tra tre auto nel quartiere di Cisanello.

Il neonato, in macchina con la famiglia, era seduto nel seggiolino posizionato sul posto del passeggero accanto al guidatore: in conseguenza del tamponamento, l’airbag dell’auto si è attivato urtando il piccolo che ha riportato gravissimi traumi, risultati fatali.

Era stato trasportato in ospedale di Cisanello in condizioni già disperate, con trauma toracico e cranico.