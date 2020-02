Treno deragliato: la centrale di Bologna non poteva vedere l’anomalia

La centrale di Bologna non avrebbe potuto rilevare l’anomalia che ha causato l’incidente ferroviario del Frecciarossa in cui hanno perso la vita i due macchinisti Giuseppe Cicciù e Antonio Di Cuonzo. Lo si apprende da fonti vicine all’indagine condotta dalla procura di Lodi, che ipotizza i reati di disastro ferroviario, omicidio e lesioni, tutti a titolo colposo. Al momento, le presunte responsabilità di quanto avvenuto si restringono intorno ai 5 dipendenti di Rfi, 4 operai e il loro capo, dai quali, intorno alle 4 del mattino di ieri, è partito un fonogramma col ‘via libera‘ finito alla Direzione territoriale di Bologna, responsabile su quel tratto dell’alta velocità: “Deviatoio disallineato e confermato in posizione normale come da fono 78/81 fino a nuovo avviso“.

Dopo quel fonogramma, i due macchinisti sono partiti tranquilli, senza immaginare che quello sarebbe stato il loro ultimo viaggio. Sentiti dagli inquirenti, i dipendenti di Rfi hanno però negato di avere commesso l’errore, lasciando lo scambio sbagliato, ritenuto responsabile dell’incidente.