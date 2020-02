Treno deragliato, il Pm: “Iscrizione degli operai necessaria”

L’iscrizione nel registro degli indagati dei cinque operai intervenuti l’altra notte sul posto in cui e’ deragliato un Frecciarossa è “un atto necessario per lo svolgimento, in forma garantita, degli accertamenti tecnici irripetibili“. Lo spiega la Procura di Lodi in una nota.

I consulenti della Procura di Lodi, che riceveranno il formale incarico lunedì, dovranno svolgere, “al più presto, le attività irripetibili volte a accertare la funzionalita’ dello scambio e di tutti i dispositivi a esso collegati” riguardo al Frecciarossa deragliato nel Lodigiano.