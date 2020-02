Treno deragliato nel Lodigiano: accertare prima possibile le cause dell’incidente

Nell’esprimere il nostro cordoglio per le due vittime e il nostro sostegno ai feriti del deragliamento del treno avvenuto stamane, Adiconsum “chiede alle Autorità di accertare prima possibile le cause dell’incidente e ad Rfi di porre e predisporre una maggiore attenzione alla sicurezza della rete, per dotare il nostro Paese di un trasporto ferroviario sicuro“. Adiconsum, si legge in una nota, invita Trenitalia, “come già aveva fatto per il terremoto in Toscana dello scorso dicembre, a porre in atto misure di sostegno per le necessità dei passeggeri in questa delicata fase e a provvedere ai ristori”. Gli sportelli Adiconsum “sono a fianco dei consumatori, offrendo il proprio supporto informativo e di assistenza“.