Treno deragliato nel Lodigiano: al via le operazioni di rimozione del convoglio

Questa mattina a Ospedaletto Lodigiano, in Lombardia, inizieranno le operazioni di rimozione delle carrozze del Frecciarossa deragliato il 6 febbraio, precedute dall’allontanamento delle linee dell’alta tensione dal convoglio.

“Ora inizia il lavoro più importante e complesso per il ripristino della linee ad Alta velocità e Rfi metterà in campo decine e decine di persone“, aveva spiegato in precedenza il prefetto Marcello Cardona.