Treno deragliato nel Lodigiano: in corso la rimozione, code in A1

In corso ad Ospedaletto Lodigiano le operazioni di preparazione per la rimozione del Frecciarossa 1000 deragliato il 6 febbraio scorso: tecnici e operai del cantiere stanno cercando di sistemare meglio una imbragatura che consentirà di portare via il primo vagone.

Lungo l’Autostrada del Sole si registrano code a tratti e rallentamenti in direzione sud all’altezza del cantiere sulla ferrovia per la rimozione del Frecciarossa 1000 deragliato: Autostrade per l’Italia lo preannuncia anche in entrata ai caselli della A1 tramite pannelli luminosi.