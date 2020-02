Treno deragliato vicino Lodi: 2 anni fa tragedia a Pioltello con 3 morti

Un treno ad alta velocità Bologna-Milano è deragliato vicino a Lodi, a Ospedaletto Lodigiano. Si sono ribaltate le prime due vetture.

Il Frecciarossa 9595 era partito alle 05:10 da Milano centrale, ed il deragliamento è avvenuto attorno alle 05:40. “E’ deragliata la motrice, il convoglio non ha avuto conseguenze particolari“, ha riferito il colonnello dei carabinieri Massimo Margini in collegamento con SkyTg24. La motrice, in particolare, ha impattato contro una casa cantonale dove al momento non vi era nessuno poiché gli operai che solitamente vi si trovano avevano smontato il turno. Il treno era “semivuoto“, c’erano “una trentina di passeggeri“.

L’incidente si è verificato a soli 2 anni di distanza dal deragliamento di Pioltello: il 25 gennaio 2018 il Treno regionale di Trenord 10452 partito da Cremona alle 05:32 e diretto a Porta Garibaldi (arrivo previsto alle 07:24) è deragliato, con a bordo 350 persone.

La tragedia di 2 anni fa è costata la vita a 3 persone. Lo scorso 29 ottobre sono state chiuse le indagini per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, in vista della richiesta di processo, a carico di 12 persone, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa società, e 2 ex vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza. Lo scorso gennaio su richiesta di Rfi la Procura di Milano ha dato il via libera a una nuova tornata di accertamenti.