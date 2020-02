Treno deragliato, Rfi: “Modifiche alla circolazione anche domani”

Previste per tutto oggi e per domani modifiche alla circolazione ferroviaria dei treni ad alta velocita’, media-lunga percorrenza e regionale in seguito all’incidente del treno 9595 Milano – Salerno nei pressi di Livraga (Lodi). Lo rende noto Rfi.

– TRENI AV E MEDIA-LUNGA PERCORRENZA: I treni alta velocita’ fra Milano e Bologna percorrono la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con rallentamenti fino a 60 minuti. Previste anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Ai passeggeri e’ garantito il viaggio sui primi treni utili successivi. Il dettaglio e’ consultabile sui siti delle societa’ ferroviarie.

– TRASPORTO REGIONALE: Sulla linea Milano-Torino i treni regionali arrivano e partono da Milano Porta Garibaldi, invece che da Milano Centrale. Sulla linea Verona-Brescia-Milano Centrale i regionali arrivano e partono da Milano Lambrate invece che da Milano Centrale. Sulla linea Lodi-Saronno (S1) i treni regionali sono limitati a Melegnano e Milano Rogoredo. I convogli della linea Milano Bovisa FNM- Melegnano (S12) sono limitati a Milano Rogoredo.