Treno Roma-Milano bloccato per caso sospetto di Coronavirus: passeggeri bloccati a bordo, “abbiamo dovuto dare tutti i nostri dati e dobbiamo rimanere qui isolati” [VIDEO LIVE]

Un treno è bloccato per sospetto caso di coronavirus. Si tratta del treno 9948 partito da Roma Termini alle 16:40 e diretto a Milano. Il caso sospetto, sulla carrozza 11, ha corso la gara e condiviso lo spogliatoio con il paziente zero, il 38enne italiano in gravi condizioni in Lombardia. Il treno è fermo fuori la stazione di San Ruffillo Bologna: ai passeggeri è impedito di scendere. È stata avviata la procedura di sicurezza per precauzione. Tutti i passeggeri devono lasciare i dati al capotreno per essere ricontattati dopo le 22 per sapere risultati tampone del verosimile infetto.

Tra i passeggeri bloccati a bordo, anche un giornalista che ha commentato la situazione del treno nel video che trovate qui di seguito.