Attenzione ai trucchi che si usano in gravidanza: quelli con parabeni causano problemi al feto

Quale donna non si trucca? Ormai sono in pochissime ad avere uno stile acqua e sapone: uno strato di fondotinta quando si è stanche, un filo di mascara e un rossetto e si è subito pronte a dispetto delle giornate pesanti e delle notti insonni. Tuttavia, le donne in gravidanza dovrebbero prestare particolare attenzione al tipo di trucchi utilizzati durante quella che rappresenta una delle più belle fasi della vita: sembra infatti che i trucchi contenenti parabeni possano causare problemi al feto.

I parabeni entrano nel corpo umano principalmente attraverso l’ingestione o l’assorbimento cutaneo e possono, tra le altre cose, anche alterare gli ormoni. Possono essere comunemente rilevati nelle urine, nel sangue e nel latte materno. Queste sostanze chimiche riescono infatti a penetrare nel corpo e ad attraversare la placenta con il rischio di danneggiare il bambino.

In particolare uno studio condotto dall’Istituto di ricerca Helmholtz di Lipsia pubblicato su Nature Communications ha evidenziato che i bambini nati da mamme che durante la gravidanza hanno fatto uso di sostanze con parabeni, avevano un alto rischio di sviluppare l’obesità.

Gli studiosi hanno fatto compilare a un campione di madri (629) un questionario per indagare quali cosmetici avevano usato nella 34a settimana di gestazione. Successivamente hanno misurato i livelli di butyl paraben nelle urine delle donne e hanno osservato che coloro che avevano utilizzato più cosmetici presentavano concentrazioni di parabeni più elevate. Tra queste ultime, la possibilità di avere figli sovrappeso, soprattutto figlie femmine, nei primi otto anni di vita aumentava.

Il dottor Alex Polyakov, docente senior presso il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Melbourne, ha dichiarato: “Sono noti per avere la capacità di interferire con la normale funzione endocrina interrompendo la sintesi, la secrezione, il trasporto, il legame, l’azione o l’eliminazione di ormoni naturali.”