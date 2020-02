Turismo spaziale: SpaceX porterà 4 persone in orbita intorno alla Terra

L’azienda aerospaziale SpaceX e la società di turismo spaziale Space Adventure hanno raggiunto un accordo per consentire a 4 persone di andare in orbita intorno alla Terra sulla navetta spaziale Dragon: i “turisti spaziali” potranno vedere la Terra, ha spiegato il presidente e Chief Operating Officer di SpaceX, Gwynne Shotwell, “in un modo che nessuno ha più visto dopo il programma Gemini. Questa storica missione renderà possibile il volo spaziale a tutte le persone che lo sognano“.

I quattro viaggiatori, i cui nomi non sono ancora noti, raggiungeranno la quota stabilita mediante il vettore Falcon 9 e rimarranno in orbita intorno alla Terra per 5 giorni. Il lancio dovrebbe avvenire entro il 2021.