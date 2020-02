Turismo: Zingaretti, ‘valorizzare patrimonio e migliorare accoglienza e servizi’

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – “Bellezza e cultura sono un valore aggiunto del nostro sistema-Paese. Dovremmo ripartire quindi dalla valorizzazione di un patrimonio storico, artistico e culturale che non ha uguali nel mondo. Ma noi vogliamo rilanciare un modello di turismo che ha attenzione al passato ma che valorizza anche il presente, aumentando e migliorando l’accoglienza, i servizi e i mezzi di trasporto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano, per inaugurare lo stand della Regione.

Nel Lazio sono stati effettuati investimenti e “ci si muove meglio con i treni e pullman, con treni puliti e pullman che non prendono fuoco e di ultima generazione. Abbiamo lavorato per migliorare la qualità dei servizi”, ha aggiunto.